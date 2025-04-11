İzmir'in Bornova ilçesinde bir kişi evinde ölü bulundu

İzmir'in Bornova ilçesinde 60 yaşındaki kişi evinde ölü bulundu.

Barbaros Mahallesi'ndeki üç katlı binada Hüseyin Yavuz'a (60) ait daireden kötü koku yayılması üzerine bina sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Akrabalarının yardımıyla kapıyı açan ekipler, Yavuz'un yaşamını yitirdiğini belirledi.

Yavuz'un cenazesi, savcının olay yerindeki incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Ekiplerce yapılan ilk incelemede, cesedin yaklaşık 5 günlük olduğu değerlendiriliyor.

Pet şişede alkol bulan ve zehirlenme şüphesini de değerlendiren polis ekipleri, alkolden alınan numuneyi incelenmesi için İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne gönderdi.