İzmir haberleri | İzmir Seferihisar'da orman yangını - Haberler

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İzmir haberleri | İzmir Seferihisar'da orman yangını

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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İzmir haberleri | İzmir Seferihisar'da orman yangını

İzmir 3. sayfa haberi: İzmir'in Seferihisar ilçesinde çıkan orman yangınına, ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor.

İzmir'in Seferihisar ilçesinde çıkan orman yangınına, ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor.

Edinilen bilgiye göre, Buca ilçesindeki otluk alanda çıkan ve kontrol altına alınan yangının ardından, Seferihisar ilçesine bağlı Beyler Mahallesi'nde de bir orman yangını çıktı. Yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekiplerin; 6 helikopter, 2 uçak, 13 arazöz ile müdahale ettiği öğrenildi. - İZMİR

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Beyler Mahallesi Seferihisar İzmir 3. Sayfa Haberler

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