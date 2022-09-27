İzmir haberleri | İzmir'de alev savaşçılarından tatbikat

İzmir'in Aliağa ilçesinde, İtfaiye Haftası etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen tatbikat gerçeğini aratmadı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Kuzey Bölge Amirliği Aliağa İtfaiye Grubu, İtfaiye Haftası etkinlikleri çerçevesinde Aliağa Demokrasi Meydanı'nda tatbikat gerçekleştirdi. Aliağa İtfaiye Grubun görev aldığı tatbikatta, senaryo gereği trafik kazası geçirdikten sonra araçta mahsur kalan kişiler kurtarıldı. Otomobilde çıkan yangın itfaiye görevlileri tarafından söndürüldü. Diğer bi senaryoda, yüksekte mahsur kalan vatandaşı kurtarmak için itfaiye aracının merdiveni kullanıldı. 25 metre yükseklikt iki itfaiye eri halatlarla mahsur kalan kişiyi kurtardı.

İzmir Büyükşehir İtfaiyesi Kuzey Bölge Amiri Kerim Köse, kabiliyet ve becerileri geliştirmek ve halka itfaiyecilikle ilgili bazı bilgileri aktarmak üzere bu etkinliği düzenlediklerini belirtti. Yangın ihbarlarında vatadanşarın 112 Acil Çağrı Merkezini aramaları gerektiğini belirterek, "Vatandaşlarımız ev ve iş yangınlarında, trafik kazalarında, orman yangınları, acil konularda 112'yi arayarak polis, itfaiye, sağlık, jandarmayı birimlerine ulaşabilir." dedi. Gaz kaçağı durumlarında vatandaşların nasıl hareket etmesi gerektiğini anlatan Köse, "Doğal gaz veya tüp gaz kaçağı gibi durumlarda ilk önce imkan varsa vana kapatılmalıdır. Kesinlikle elektrik kontağı açılmamalıdır. Daha sonra pencere ve kapılar açılarak ortam havalandırlılmalı, sonrasında ise kişiler orayı terk ederek 112 acil çağrı merkezini aramalıdır." diye konuştu.

Aliağa İtfaiye Grubun 1. Posta Amiri Mahir Yıldız da, vatandaşların yangın tedbirlerini en yüksek düzeyde almaları uyarısında bulundu. - İZMİR