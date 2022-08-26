Üye Girişi
Haberi Paylaş

İzmir 3. sayfa haberi... Tire'de 67 kök kenevir ele geçirildi

3. Sayfa Haberleri

Gelen İzmir haberine göre Tire'de 67 kök kenevir ele geçirildi İzmir'in Tire ilçesinde jandarma ekipleri tarafından dron ile tespit edilen 67 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Tire'de 67 kök kenevir ele geçirildi

İZMİR - İzmir'in Tire ilçesinde jandarma ekipleri tarafından dron ile tespit edilen 67 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Tire İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede uyuşturucu ile mücadele çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Bu çerçevede ekipler tarafından yapılan çalışmalar sırasında Tire ilçesine bağlı Kahrat Köyü yakınlarındaki bir arazide, Hint keneviri yetiştirildiği dron ile tespit edildi. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, belirlenen adrese operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda boyları 100 ile 350 santimetre olan 67 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Öte yandan, jandarma ekipleri olayla ilgili şüphelileri yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattığı öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yakup Fatih Şaşmaz - 3. Sayfa

Hisarcık Kenevir İzmir 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title