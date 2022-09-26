İzmir haber: İzmir'de 123 tombalacı kıskıvrak yakalandı

İzmir bölgesinden gelen habere göre İzmir'in Bornova ilçesinde iki ayrı işletmede kumar (tombala) oynayan 123 kişi, jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.

İzmir'in Bornova ilçesinde iki ayrı işletmede kumar (tombala) oynayan 123 kişi, jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı. Tombalacılara 223 bin 737 lira idari para cezası uygulanırken işletme sahipleri gözaltına alındı.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bornova İlçesi Gökdere ve Beşyol Mahallelerinde G.A. ve I.A.'ya ait umuma açık işletmede kumar (tombala) oynatıldığına dair bilgi üzerine çalışma başlattı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının koordine ve talimatları doğrultusunda, Bornova İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince 20 ve 23 Eylül tarihinde adreslere operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 123 kişi kumar oynarken suçüstü yakalanırken, şahıslara 223 bin 737 lira idari para cezası uygulandı. Kumar oynatılan iş yerleri mühürlenirken, kumar oynamak için kullanılan materyallere el konuldu.

İşletme sahiplerine adli işlem

Öte yandan işletmeciler G.A. ve I.A. hakkında, Kumar Oynamak İçin Yer ve İmkan Sağlamak" suçundan adli işlem başlatıldığı öğrenilirken, işletme içerisinde yapılan arama faaliyetinde, şüpheli K.A.'ya ait 1 adet ruhsatsız tabanca yakalandı. - İZMİR