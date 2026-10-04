Haberler

İzmir Güzelbahçe'de 10 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası olan şahıs yakalandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İzmir Güzelbahçe'de 10 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası olan şahıs yakalandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İzmir'in Güzelbahçe ilçesinde, hakkında çeşitli suçlardan 10 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 26 aydır aranan şahıs, jandarma ekiplerince 29 Eylül 2026'da düzenlenen operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan şahıs adli birimlere sevk edildi.

İzmir'in Güzelbahçe ilçesinde, hakkında çeşitli suçlardan 10 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 26 aydır aranan şahıs jandarma ekiplerince yakalandı.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince emniyet ve asayişin sağlanması kapsamında çalışmalar yürütüldü. Bu kapsamda Güzelbahçe İlçe Jandarma Komutanlığı personeli tarafından yapılan çalışmalar sonucunda; 'silahlı yağma', 'göçmen kaçakçılığı' ve 'hükümlü/tutuklunun kaçması' suçlarından aranan E.Ç. isimli şahıs tespit edildi. Hakkında 10 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 26 aydır arandığı belirtilen şüpheli şahsın, 29 Eylül 2026 tarihinde düzenlenen operasyonla yakalandığı bildirildi.

Gözaltına alınan E.Ç.'nin adli birimlere sevk edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 9 sitede yayınlandı.
Semiramis Pekkan'ın en mutlu günü! Oğlu Zoran Lalvani evlendi

Semiramis Pekkan'ın en mutlu günü! Oğlu Zoran Lalvani evlendi
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kars'ta termometreler eksi 7'yi gösterdi! Araç camları buz tuttu, sürücüler güne buz kazıyarak başladı

Termometre eksi 7'yi gösterdi! Sürücüler sabah ilk iş bunu yaptı
Ablasıyla ilişkisine karşı çıkan kuryeye çete pususu! Dehşet anları kamerada

Ablasıyla ilişkisine karşı çıkan kuryeye saldırdı! Dehşet kamerada
Osimhen doğduğu mahalleye koruma ordusuyla gitti

Memleketine döndü! Görüntüsü olay oldu
Eyüpsultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen gözaltına alındı! Belediyeden ilk açıklama

Başkan gözaltına alındı, belediyeden açıklama geldi
Halkalı-Kapıkule 1,5 saate düşüyor! Hızlı tren Avrupa sınırına ulaşıyor

Hızlı tren Avrupa sınırına ulaşıyor! 4 saatlik yol 1,5 saate düşüyor
Ne alacak-verecek ne de kız meselesi! Bu kez 'tişört' tartışmasında kan aktı

Ne alacak-verecek ne de kız meselesi! Bu kez tişört yüzünden kan aktı
Kızıyla görüşen genci 13 bıçak darbesiyle öldürdü

Yol kenarında ölü bulunan gencin katili bakın kim çıktı