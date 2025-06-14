İzmir Foça'da Orman Yangını Kontrol Altına Alınmaya Çalışılıyor

İzmir Foça'da Orman Yangını Kontrol Altına Alınmaya Çalışılıyor
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İzmir'in Foça ilçesinde meydana gelen orman yangınına karşı ekip sayısı artırıldı. Yangın, rüzgarın etkisiyle büyüyerek geniş bir alana yayıldı. Ekipler, havadan ve karadan yoğun müdahalede bulunuyor.

İzmir'in Foça ilçesinde ormanlık alanda çıkan ve rüzgarın etkisiyle büyüyen yangını kontrol altına alabilmek için ekip sayısı artırıldı.

Foça ilçesi Yeniköy Mahallesi'nde bulunan ormanlık alanda saat 12.21'de henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, rüzgarın da etkisiyle büyüyen ve geniş alana yayılan yangını söndürmek için ekip sayısına takviye yaptı. Ekipler alevlere, 4 uçak, 9 helikopter ile havadan 28 arazöz, 7 su ikmal, 5 dozer ile de karadan müdahale ediyor.

Yangını kontrol altına almak için çalışmalar sürüyor. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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