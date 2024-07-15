İzmir'deki orman yangınında ölenler baba oğul ve yeğenmiş

İZMİR - İzmir'in Çeşme ilçesi Delikli Koy mevkiinde çıkan ve 1'i kadın 3 kişinin yaşamını yitirdiği orman yangınında ölenlerin baba, oğul ve babanın kız yeğeni olduğu öğrenildi. Cenazeler İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Yangın, saat 11.40 sıralarında Çeşme ilçesi Alaçatı Mahallesi Delikli Koy mevkiindeki ormanlık alanda meydana geldi. Bölgede bulunan bir evde vatandaşlar hızar makinesi ile çalışma yaparken alevler otluk alana oradan ise ormanlık bölgeye sıçramıştı. Çevredeki vatandaşların yangın ihbarı üzerine adrese İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 uçak, 4 helikopter, 16 arazöz, 3 su ikmal, 3 dozer ve 1 yer ekibi sevk edildi. Yangın havadan ve karadan yapılan müdahaleler ile kontrol altına alındı.

Ölenler baba oğul ve kız yeğenmiş

Orman yangında bölgede bulunan 4 evdeki 8 vatandaş, can havliyle alevlerden kaçmak için araziye koşmuş, vatandaşlardan 5'i ekiplerce kurtarılmıştı. Kaçış güzergahları bilinmeyen Mesut Coşkunöz (68), Hilmi Coşkunöz ve Mine Elmas'ın yapılan saha çalışmalarında cansız bedenlerine ulaşılmıştı. Hayatını kaybedenlerden Mesut Coşkunöz'ün Hilmi Coşkunöz'ün babası olduğu, Mine Elmas'ın ise baba Mesut Coşkunöz'ün kız kardeşinin kızı olduğu öğrenildi.

Olay yeri inceleme ekipleri ve savcının incelemelerinin ardından cenazeler bölgeden alınarak İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, 4 kişinin gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.