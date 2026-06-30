Restoranda cinayetle başlayan husumet barış yemeği ile son buldu

İzmir'in Buca ilçesinde geçen yıl 20 yaşındaki Emirhan Kaya'nın silahlı saldırıda hayatını kaybetmesinin ardından iki aile arasında başlayan husumet, Şanlıurfa'da düzenlenen barış programıyla sona erdi.

Geçen yıl 25 Ağustos'ta Buca ilçesindeki bir restoranda meydana gelen olayda, Emirhan Kaya (20), müşteri olarak bulunduğu iş yerinde tabancayla vurularak yaşamını yitirdi. Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında 3 şüpheli tutuklandı.

Yaşanan olayın ardından iki aile arasındaki husumetin sona erdirilmesi amacıyla kanaat önderleri ile aile büyüklerinin yürüttüğü görüşmeler olumlu sonuç verdi.

Şanlıurfa'da düzenlenen barış programına, AK Parti Karaköprü İlçe Başkanı Orhan Çelik, kanaat önderleri Muhammet Azat Eren, Sinan Badıllı ve Kemal Akaltun ile avukat Mustafa Demir ve Şükrü Yüksel katıldı.

Programda yapılan duanın ardından Kaya ve Eren ailelerinin büyükleri tokalaşarak barıştı. Program, katılımcılara ikramda bulunulması ve hatıra fotoğrafı çekilmesinin ardından sona erdi.

"Ne kan davası olsun ne de böyle barış yemekleri olsun"

Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi (BAM) 9. Ceza Dairesi Başkanı Mehmet Karaca, düzenlenen barış yemeği sonra açıklamasında, "Bu sıcak günde bir barış masası etrafında toplandınız, toplandık. Tabii ki temennimiz bu tür menfur olayların olmayışıdır. Ama olduktan sonra da her iki aile de yapıcı bir tavır sergiledi, bizleri bugün bu barış masası etrafında topladılar. Kan davasını sonlandırmış olmaktan dolayı mutluyuz. Her iki aileye göstermiş oldukları yapıcı tavırdan dolayı çok teşekkür ederiz. Bundan sonra ne kan davası olsun ne de böyle barış yemekleri olsun. Barışın kazanmış olması sevindiricidir. Yaşasın barış diyor ve hayırlı olmasını diliyoruz" dedi.

AK Parti Karaköprü İlçe Başkanı Orhan Çelik ise "Bugün sadece 2 ailenin bir araya gelmesi için toplanmadık. Gönüllerin barışmasına vesile olmak amacıyla bugün buradayız. Efendimiz Resulullah'ımız çok güzel söylüyor diyor ki Müslüman Müslümanın kardeşidir, Allah'u Teala da ayetinde şöyle buyuruyor, müminler ancak birbirinin kardeşidir. Öyleyse kardeşlerinizin arasını düzeltin. Böyle bir olayın sulh ile sonuçlanmasına vesile olan kanaat önderlerimize, aile büyüklerimize ne kadar teşekkür etsek azdır. Rabbim bir daha böyle olayları yaşatmasın diyorum. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Barışa katkı sağlayan Muhittin Beyaz da, "Bu kan davalarını sadece bölgemizde değil, Ortadoğu'nun tamamında artık bitmesini istiyoruz. Coğrafyamızın artık kan davaları ile değil, yeni dünya düzeninde barış ve kardeşlik ile anılmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı