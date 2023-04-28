İzmir'deki büyük yangında 6 saat geride kaldı, çalışmalar devam ediyor

İZMİR - İzmir'in Narlıdere ilçesinde bulunan 8 katlı, 40 daireli sitenin yangın söndürme çalışmalarında 6 saat geride kaldı.

Yangın, dün akşam saat 22.00 sıralarında Narlıdere ilçesi Yenikale Mahallesi'nde bulunan 4 bloktan oluşan, 8 katlı, 40 daireli Folkart Sitesi'nin 3. blokunda meydana geldi. Sitenin dış kaplamasının ahşap oluşu alevlerin kısa sürede büyümesine yol açtı. Site sakinleri can havliyle kendilerini site dışarısına atarak olay yerinden uzaklaştı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine adrese çok sayıda itfaiye, sağlık, polis, Orman Bölge Müdürlüğüne ait arazöz, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı TOMA'lar ile AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve İzmir İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne olay yerine gelerek yetkililerden bilgi aldı.

6 saatlik çalışma geride kaldı

40 daireden oluşan sitedeki yangın söndürme çalışmalarında 6 saat geride kaldı. Zaman zaman patlama seslerinin geldiği binada bulunanlar ekiplerce tahliye edilirken, ekipler dairelerin içerisine girerek söndürme çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Öte yandan, yangının ilk saatlerinde Ankara ve Aydın'dan gelen helikopterlerle havadan müdahalede bulunulmuştu.