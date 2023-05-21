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İzmir'deki babaanne cinayeti zanlısı 2 çocuk tutuklandı

3. Sayfa Haberleri

İzmir'deki babaanne cinayeti zanlısı 2 çocuk tutuklandı Arkadaşlıklarına karşı geldiği için öldürmüşler İzmir'in Selçuk ilçesinde, 15 yaşındaki torunu ve torununun arkadaşı tarafından öldürülen babaanne cinayetiyle ilgili gözaltına alınan 2 çocuk tutuklandı.

İzmir'deki babaanne cinayeti zanlısı 2 çocuk tutuklandı

Arkadaşlıklarına karşı geldiği için öldürmüşler

İZMİR - İzmir'in Selçuk ilçesinde, 15 yaşındaki torunu ve torununun arkadaşı tarafından öldürülen babaanne cinayetiyle ilgili gözaltına alınan 2 çocuk tutuklandı. Olayın babaannenin torunu ile diğer çocuğun arkadaşlık kurmasını istemediği için gerçekleştiği öne sürüldü.

Edinilen bilgiye göre olay, ilçeye bağlı Atatürk Mahallesi Kubilay Caddesi'nde yaşandı. İlçede yaşayan 15 yaşındaki E.Ç., iddialara göre arkadaşı M.M.T. ile birlikte babaannesi Sevim Çetin'in evine gitti. Aralarında çıkan tartışma sonucu E.Ç., arkadaşının da yardımıyla babaannesine eline geçirdikleri çapa ile vurmaya başladı. Yaşlı kadın, aldığı darbelerle olay yerinde yaşamını yitirdi. Talihsiz kadının cenazesi yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı. Polis tarafından yakalanan E.Ç. ve aynı yaştaki arkadaşı M.M.T. isimli iki çocuk, gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Arkadaşlık kurmasını istememiş

Olay günü E.Ç.'nin arkadaşı M.M.T.'nin şehir dışından İzmir'e geldiği, E.Ç.'nin babaannesi Sevim Çetin'in E.Ç. ile M.M.T.'nin arkadaşlık kurmasını istemediği için gerçekleştiği öne sürüldü. E.Ç. ve M.M.T., emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Nilüfer Öztürk Silay - 3. Sayfa

Sevim Çetin Selçuk İzmir 3. Sayfa Haberler

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