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İzmir'de Ziraat Arazisinde Çıkan Yangın Kontrol Altına Alındı

İzmir'de Ziraat Arazisinde Çıkan Yangın Kontrol Altına Alındı
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İzmir'in Kınık ilçesinde ziraat arazisinde çıkan yangın, havadan ve karadan yapılan etkin müdahale ile kontrol altına alındı. Yangın, ormanlık alana sıçradı ancak ekiplerin müdahalesi sayesinde soğutma çalışmaları başladı.

İzmir'in Kınık ilçesinde ziraat arazisinde çıkan ve ormanlık alana sıçrayan yangın, havadan ve karadan etkin müdahale sonucu kontrol altına alındı.

Yangın, saat 12.32'de ilçeye bağlı Balaban Mahallesi'nde bulunan ziraat arazisinde meydana gelirken, alevler ormanlık alana da sıçradı. Yangının başlamasından 5 dakika sonra İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri alevlere 4 uçak, 1 helikopter, 27 arazöz, 7 su ikmal, 4 dozer ve 2 yer ekibi ile müdahaleye başladı.

Alevler, ekiplerin havadan ve karadan etkin müdahale sonucu kontrol altına alınırken bölgede soğutma çalışmaları başladı. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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