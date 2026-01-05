İzmir'de zincirleme trafik kazası: 7 yaralı

İzmir'in Balçova ilçesinde 8 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, İzmir Çevre Yolu Balçova istikametinde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle 8 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası yaşandı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan 7 kişi, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle bir süre ulaşıma kapanan yol, kazaya karışan araçların kaldırılması ve ekiplerin temizlik çalışmalarının ardından yeniden trafiğe açıldı. - İZMİR