İzmir'de yılbaşı akşamı için 13 bin personel görev yapacak

İzmir Valisi Süleyman Elban, basın mensuplarıyla bir araya geldiği buluşmada, yılbaşı günü alınacak önlemler ve yürütülen çalışmalar kapsamında 13 bin 385 personeli görevlendirdiklerini açıkladı.

İzmir Valisi Süleyman Elban, yılbaşı günü alınacak tedbirler ve yürütülen çalışmalarla ilgili olarak İl Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'nde (GAMER) açıklamalarda bulundu. Yapılan bu toplantıya İzmir İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Metin Düz, İzmir İl Emniyet Müdürü Celal Sel, Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanı Tuğamiral Tayfun Paşaoğlu katıldı. Yalova'da şehit olan kahraman polisler için başsağlığı, yaralanan polis ve bekçiler için de geçmiş olsun dileklerini ileterek sözlerine başlayan İzmir Valisi Süleyman Elban, "Yılbaşının yaklaşmasıyla vatandaşlarımızın huzur, güven iklimi içerisinde ve sağlıklı bir şekilde yeni yıla girmeleri ile ilgili birçok konusunda tedbirler aldık ve bununla ilgili çalışmalara da başladık. Yaklaşık son bir aydır kaçak içki ile ilgili mücadelelerimizi sıklaştırdık ve ciddi manada yakama yapıldı. Hem emniyetimiz hem jandarmamız bu konuda denetimlerini arttırarak devam ettiriyor" dedi.

"Her türlü tedbir alındı"

Yılbaşıyla ilgili son günlerde tedbirleri uygulamaya başladıklarını ifade eden Vali Elban, "Yarın itibariyle gün içerisinde yoğunlaşan trafikle birlikte vatandaşlarımızın, yılbaşı telaşı ve heyecanıyla, huzur içerisinde evlerine ya da yılbaşına girecekleri mekanlara erişmeleri ve güvenle huzur içerisinde evlerine dönmeleri ile ilgili birçok tedbir alındı. İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığımızdan yılbaşı akşamı için 13 bin 385 arkadaşımızı görevlendirdik. Hem şehir merkezlerinde, kırsalda hem de denizde görev yapacaklar. Bu arkadaşlarımız bin 680 araçla bu görev yürütecekler ve bin 691 ekip ve unsuru da görevlendirdik. Denizde, karada ve havada, kara ve deniz araçlarıyla destek alınarak bu takipler, tedbirler devam ettirilecek. Özellikle vatandaşlarımızın yoğun olarak alışveriş alanlarda eğlence ya da kutlama yapılacak toplu alanlarda her türlü güvenlik tedbirleri alındı. Yarın gün içerisinde trafikle ilgili de ekip sayımızı arttırdık" diye konuştu.

"Tüm ekiplere takviyeler yaptık"

Birçok alandaki ekiplere takviyeler yaptıklarını dile getiren Vali Elban, "Vatandaşlarımızın inşallah bir sağlık sorunuyla karşılaşmazlar. Ancak, karşılaşmaları durumda, başta acil servislerimiz olmak üzere her türlü sağlık kuruluşlarımızda tedbirlerimizi almış durumdayız. Yılbaşı gecesi haberleşme ve iletişimin kesilmemesi için ilgili kurum ve kuruluşlarımızla da tedbirlerimiz aldık. Enerjinin sağlıklı işlemesi ve kesilmemesi ile ilgili de her türlü tedbirler alınmış durumda. Biz sadece güvenlik tedbiri değil aynı zamanda o akşam evlerinde ya da değişik mekanlarda yılbaşına girecek olan vatandaşlarımızın gıda güvenliğinin ve sağlıklı gıdaya erişimleri için de başta İl Tarım Müdürlüğü ekiplerimiz olmak üzere tüm ekiplerimizle sahada gıda denetimleri, iş yeri denetimlerini yoğun bir şekilde ve titizlikle devam ettiriyorlar. O gece muhtemel bir sıkıntı olmaması amacıyla AFAD personelimizde hazır olarak görev başında olacak. Her gün olduğu gibi 7-24 112 acil çağrı merkezimiz vatandaşlarımızdan gelecek her türlü ihbarları ilgili birimlere ulaştırmak üzere görevlerinin başında olacak. İzmirli hemşerilerimizin ve yılbaşı programını ilimizde geçirecek olan misafirlerimizin huzurla, keyifle, güvenle, sağlıklı bir şekilde yeni yıla girmeleri ile ilgili başta kolluk kuvvetlerimiz olmak üzere tüm kurum kuruluşlarımızla gerekli olan tedbirleri aldık. Azami dikkat ve özenle bu tedbirleri yılbaşı sabahına kadar sürdürerek vatandaşımızın yeni yıla huzurlu girmesini temin etmek için olağanüstü bir çaba içerisinde olduğumuzu söylemek istiyorum" diyerek sözlerini noktaladı. - İZMİR