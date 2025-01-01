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İzmir'de Yeni Yıl Kutlamalarında Polis Denetimi

İzmir'de Yeni Yıl Kutlamalarında Polis Denetimi
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İzmir'de yeni yıl kutlamaları sırasında, emniyet birimleri yoğunluk yaşanan bölgelerde sıkı denetim gerçekleştirdi. Motosikletli polis timleri ve trafik denetleme ekipleri, Alsancak'ta uygulamalar yaparak araçlardaki vatandaşlara alkol testi ve Genel Bilgi Tarama (GBT) uyguladı.

İzmir'de yeni yıl kutlamalarında yoğunluk yaşanan yollarda polis ekipleri tarafından sıkı denetim gerçekleştirildi.

İzmir'de vatandaşlar yeni yılı karşılama coşkusunu yaşarken, emniyet birimleri de yoğunluk yaşanan sokak ve caddelerde sıkı denetim uyguladı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Motosikletli Polis Timleri(YUNUS) ile Trafik Tescil Şube Müdürlüğü, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, kentin en hareketli bölgesi olan Alsancak'ta uygulama yaptı. Durdurulan araçlardaki vatandaşlara Genel Bilgi Tarama (GBT) ve alkol uygulaması yapan polisler, sabahın ilk saatlerine kadar çalışacaklar.

Kentte 15 bin 124 personelle sahada olan kolluk ekiplerinin yeni yıl kutlamaları kapsamında aktif olarak kentin birçok noktasında görev yapacağı öğrenildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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