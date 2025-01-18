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İzmir'de Yaya Geçidinde Sürücüler Yayalara Yol Vermiyor

İzmir'de Yaya Geçidinde Sürücüler Yayalara Yol Vermiyor
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İzmir'in Konak ilçesinde yaya geçidinde bekleyen vatandaşlara yol vermeyen sürücüler, trafik güvenliğini tehdit ediyor. Gazi Bulvarı'nda yaşanan tehlikeli anlar kameraya kaydedildi.

İzmir'in Konak ilçesinde yaya geçidinde yolun karşısına geçmek için bekleyen vatandaşlara yol vermeyen sürücüler kameraya yansıdı.

İzmir'in kalabalık bölgelerinden olan Gazi Bulvarı'nda bulunan yaya geçidinde sürücüler yayalara öncelik vermeyerek, trafik güvenliğini tehdit ediyor. Yolun karşısına geçmek isteyen vatandaşlar ise bu duruma zaman zaman tepki gösterdi. Tehlikeli anların yaşandığı yaya geçidinde yolun karşısına geçemeyen vatandaşlar zor anlar yaşarken, o anlar ise saniye saniye kaydedildi.

2025 yılı itibarı ile yayalara yol vermeme cezasının 4 bin 512 lira olduğu bildirilmişti. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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