İzmir'de yasa dışı göçmen operasyonu: 52 kişi kurtarıldı

İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 22 düzensiz göçmen yakalanırken, Yunan unsurları tarafından geri itilen ve motor arızası nedeniyle sürüklenen lastik bot içerisindeki 52 göçmen kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 11 Mart saat 03.35'te Çeşme ilçesinde görevli Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-11) tarafından lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğunun tespit edilmesi üzerine harekete geçti. Görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu (KB-38) tarafından hareketli lastik bot durdurularak içerisindeki 22 düzensiz yakalandı.

Ekipler, aynı gün Çeşme'de can salları içerisinde, Karaburun ve Seferihisar'da da lastik botlar içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine çalışma başlattı. Çeşme açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 2 can salı içerisindeki göçmenler ile Seferihisar ve Karaburun ilçesi açıklarında motor arızası nedeniyle sürüklenen lastik botlar içerisindeki toplam 52 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Karaya çıkartılan göçmenler, sağlık kontrolleri ve işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezine sevk edildi. - İZMİR