İzmir'de 'Yan Bakma' Kavgasında Bıçaklı Saldırı: 1 Ölü, 2 Yaralı

İzmir'in Buca ilçesinde 'yan bakma' gerekçesiyle çıkan iki grup arasındaki kavgada, bıçakla yaralanan 3 kişiden 1'i hayatını kaybetti. Olayla ilgili şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, dün akşam saatlerinde Efeler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yaşları genç iki grup arasında 'yan baktın' gerekçesiyle çıkan tartışma kavgaya döndü. Çıkan arbedede, İsmail Kaan Demirbaş (23) ve 2 kişi aldığı bıçak darbeleriyle yaralanırken bıçaklı saldırgan olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin bildirmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri İsmail Kaan Demirbaş'ın hayatını kaybettiğini belirlerken, yaralanan diğer 2 kişi ambulansla hastaneye götürüldü. Demirbaş'ın cenazesi, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kısa sürede yakalandı

Polis ekipleri olayın ardından kaçarak kayıplara karışan cinayet şüphelisinin C.K.Ö. olduğunu belirledi. C.K.Ö. (20), Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı. Gözaltına alınan C.K.Ö., sorgulanmak üzere Cinayet Büro Amirliğine götürüldü. - İZMİR