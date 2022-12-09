İntihar iddiasının arkasından korkunç gerçek açığa çıktı: Önce öldürüp sonra yakmış

İzmir'in Dikili ilçesinde 7 gündür kayıp olarak aranan genç, başından vurularak öldürülmüş ve yakılmış halde bulundu. İntihar ettiği düşünülen şahsın öldürüldükten sonra yakıldığı belirlenirken olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

İzmir'de 2 Aralık tarihinden beri haber alınamayan ve Salihleraltı Mahallesi'nde yaşayan Ahmetcan Zeybek (27), 6 Aralık'ta yapılan kayıp ihbarının ardından her yerde aranmaya başlandı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma çerçevesinde güvenlik kameralarını inceleyen jandarma ekipleri, Zeybek'in son olarak arkadaşı B.K. (31) ile birlikte vakit geçirdiğini tespit etti.

İNTİHAR DEĞİL CİNAYETMİŞ

Olayla ilgili ifadesine başvurulan B.K., kayıp olarak aranan Ahmetcan Zeybek'in intihar ettiğini ve cesedinin Kıratlı Mahallesi'ndeki bir su deposunda bulunduğunu söyledi. Bölgeye giden jandarma ekipleri, burada Zeybek'in başından vurulmuş ve yakılmış haldeki cansız bedeniyle karşılaştı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Jandarma olay yeri inceleme ekipleri bölgede inceleme yaparken, B.K. ise olayla ilgili gözaltına alındı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.