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İzmir'de üzerine demir düşen işçi hayatını kaybetti

İzmir'de üzerine demir düşen işçi hayatını kaybetti

3. Sayfa Haberleri

İzmir'in Konak ilçesinde inşaat alanında üzerine demir parçası düşen bir işçi hayatını kaybetti.

İzmir'in Konak ilçesinde inşaat alanında üzerine demir parçası düşen bir işçi hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Olay, sabah saat 11.00 sıralarında ilçeye bağlı Umurbey Mahallesi 1497 sokaktaki rezidans inşaat alanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre inşaatta sıvacı olarak çalıştığı Kenan Onat'ın (32) üzerine demir parçaları düştü. İş arkadaşlarının yaralandığını gören diğer çalışanlar ise durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Onat'ın hayatını kaybettiği belirlenirken, genç adamın cenazesi yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İzmir 3. Sayfa Haberler

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