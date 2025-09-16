İzmir'de Uyuşturucu ve Silah Operasyonu: 7 Şüpheli Tutuklandı

İzmir'de polis ekiplerince gerçekleştirilen asayiş uygulamasında, bir otomobilin araç anahtarıyla açılan gizli bölmesinde silah tespit edildi. Ayrıca birçok adrese yönelik operasyonda 4 kilo 300 gram kokain ve çok sayıda silah ele geçirildi.

İzmir Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı Aliağa Organize Suçlar Büro Amirliği ile İzmir Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Aliağa, Dikili ve Menemen ilçelerinde silah ve mühimmat ticareti ile uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen şüphelilere yönelik çalışma gerçekleştirdi. Yapılan denetimlerde şüpheli hareketleri nedeniyle bir araç durduruldu. Araçta yapılan detaylı incelemede, araç anahtarı dikiz aynasının alt ve üst kısmına yaklaştırıldığında ses geldiği belirlendi. Polis ekipleri tarafından yapılan kontrollerde, düzeneğin aracın sol ön kapı iç kısmında bulunduğu tespit edildi. Kapı içindeki gizli bölmede yapılan aramada bir adet tabanca ele geçirilirken araç sürücüsü ise gözaltına alınarak emniyete sevk edildi.

Ayrıca Aliağa, Dikili ve Menemen ilçelerinde belirlenen adreslerde gerçekleştirilen operasyonlarda, 200 bin dolar değerinde 4 kilo 300 gram kokain, 6 adet tabanca ve 6 adet şarjör, 2 adet otomatik av tüfeği ve 246 adet tabanca fişeği ele geçirildi.

Operasyonlar kapsamında gözaltına alınan 7 şüpheli ise çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. - İZMİR