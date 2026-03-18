İzmir'de iş yerinde uyuşturucu ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi

İzmir'in Bayındır ilçesinde yapılan operasyonda 20,20 gram uyuşturucu madde ile ruhsatsız bir tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan bir kişi tutuklandı.

İzmir'in Bayındır ilçesinde polis ekiplerince bir iş yerine düzenlenen operasyonda uyuşturucu madde ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı.

Bayındır İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, bir iş yerinde uyuşturucu madde bulunduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Savcılıktan alınan talimat sonrası adreste yapılan aramalarda 20,20 gram uyuşturucu madde ile tabanca ve fişekler ele geçirildi.

Cezaevine gönderildi

Operasyon kapsamında yakalanan şüphelinin yapılan kimlik kontrolünde, hakkında 5 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan T.C. olduğu belirlendi. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İZMİR

Pezeşkiyan, İstihbarat Bakanının öldüğünü doğruladı

İran'da Laricani'nin şoku atlatılamadan bir büyük kayıp daha
Testo Taylan tutuklandı

Gözaltına alınan Testo Taylan hakkında karar verildi
Guardiola'nın gömleği olay oldu

Üzerindeki gömleği ucuz sananlara büyük şok
Nereden nereye! Bu çocuğu şimdi dünya tanıyor

Nereden nereye! Bu çocuğu şimdi dünya tanıyor
Genç içerik üreticisi, Said Hatipoğlu iddialarına noktayı koydu

İddialara son noktayı koydu
Testo Taylan tutuklandı

Gözaltına alınan Testo Taylan hakkında karar verildi
Dünyaca ünlü rapçinin konserinde açtığı bayrak olay oldu

Konserinde açtığı bayrak olay oldu!
Sokak ortasında kanlı infaz! Husumetlisini 10 kurşunla katletti

Sokak ortasında kanlı infaz! Husumetlisini 10 kurşunla katletti