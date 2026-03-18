İzmir'de iş yerinde uyuşturucu ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi

İzmir'in Bayındır ilçesinde polis ekiplerince bir iş yerine düzenlenen operasyonda uyuşturucu madde ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı.

Bayındır İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, bir iş yerinde uyuşturucu madde bulunduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Savcılıktan alınan talimat sonrası adreste yapılan aramalarda 20,20 gram uyuşturucu madde ile tabanca ve fişekler ele geçirildi.

Cezaevine gönderildi

Operasyon kapsamında yakalanan şüphelinin yapılan kimlik kontrolünde, hakkında 5 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan T.C. olduğu belirlendi. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İZMİR

