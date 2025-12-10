Haberler

Uyuşturucu taciri sevgililer binlerce hapla yakalandı

Uyuşturucu taciri sevgililer binlerce hapla yakalandı
İzmir'de sevgili oldukları öğrenilen A.K. ve M.A., uyuşturucu ticareti yaptıkları gerekçesiyle polis operasyonuyla yakalandı. Yapılan operasyonda büyük miktarda uyuşturucu ve bir ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

İzmir'de, sevgili oldukları öğrenilen 2 kişi, uyuşturucu ticareti yaptıkları gerekçesiyle polis operasyonunda gözaltına alındı.

Karabağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, ilçede uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretine yönelik yürüttükleri çalışmalarda A.K. (44) ve M.A.'nın (24) birlikte uyuşturucu sattığını ve sattıkları maddeleri Konak ilçesindeki bir ikamette sakladığını tespit etti. Adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen polis ekipleri, şüphelilerin adreslerinde yaptıkları aramada, 14 bin 642 adet uyuşturucu hap, 10.52 gram esrar ve 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirdi.

Gözaltına alınan sevgililer, emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
title