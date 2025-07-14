İzmir’de Uyuşturucu Suçundan 11 Yıl Cezası Olan Şahıs Yakalandı
İzmir'de, 'Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, bulundurmak' suçundan 11 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan M.Ç, polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
İzmir'de "Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, bulundurmak" suçundan 11 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan şahıs, polis ekiplerince yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Amirliği ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor. Edinilen bilgiye göre, "Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, bulundurmak" suçundan 11 yıl 2 ay 26 gün kesinleşmiş hapis cezası ile aranan M.Ç polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Emniyete sevk edilen M.Ç., işlemlerinin ardından adli makamlarca cezaevine gönderildi. - İZMİR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa