İzmir'de Uyuşturucu Operasyonunda 3 Gözaltı

İzmir'in Selçuk ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.

Selçuk Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Selçuk İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, yapılan teknik ve fiziki takip sonucunda durdurulan bir araçta arama yaptı. Aramada 9.35 gram metamfetamin, 8.42 gram esrar, uyuşturucu öğütmede kullanılan 2 aparat ele geçirdi. Operasyonda 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti ile 6136 sayılı kanun kapsamında adli işlem başlatıldı.

İzmir Emniyet Müdürlüğü ve Selçuk İlçe Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, uyuşturucu ile mücadelenin sürdürüldüğünü belirtti. - İZMİR