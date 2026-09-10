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İzmir’de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

İzmir’de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı
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İzmir’in Bergama ilçesinde polis ekipleri tarafından bir adrese düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bin 558 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

İzmir'in Bergama ilçesinde polis ekipleri tarafından bir adrese düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bin 558 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Bergama İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yaptığı değerlendirilen şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar ardından şüphelilerin uyuşturucu maddeleri sakladıkları adres tespit edildi.

Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda yapılan aramalarda, toplam bin 558 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan A.İ. ve G.İ. isimli şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Adliyeye çıkarılan 2 şüpheli, mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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