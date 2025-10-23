Haberler

İzmir'de Uyuşturucu Operasyonu: Cezaevi Firarisi Tutuklandı

İzmir'in Karabağlar ilçesinde düzenlenen operasyonda 2 tabanca, çok sayıda uyuşturucu madde ve para ele geçirildi. Gözaltına alınan cezaevi firarisi E.B., tutuklandı.

İzmir'in Karabağlar ilçesinde dış cephesi kameralarla donatılmış bir evde yapılan aramalarda 2 tabanca, çok sayıda uyuşturucu madde ve yüklü miktarda para ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan cezaevi firarisi şüpheli şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ile Narkotik Suçlarla Mücadele Amirliği ekipleri tarafından uyuşturucuya yönelik ortak bir operasyon gerçekleştirildi. Operasyon kapsamında E.B. (31) isimli şüpheli takibe alındı. Şahsın Karabağlar ilçesindeki ikametinde dışarıyı izleyen çok sayıda güvenlik kamerası bulunduğu belirlendi. E.B.'nin evde olmadığı anı tespit eden ekipler, adrese operasyon düzenledi. Evde yapılan aramalarda 1 kilo 273 gram metamfetamin, 3 bin 890 adet sentetik hap, 20 adet ekstazi hap, 191 gram kokain, 100 gram Jamaika, 5 gram esrar, 2 tabanca, 43 fişek, 7 hassas terazi ve 53 bin 600 Türk lirası ele geçirildi.

Operasyondan 5 gün sonra dün akşam saatlerinde aranan E.B., bir aracın içinde görülerek polis ekipleri tarafından takibe alındı.

Yaşanan kovalamacanın ardından şüpheli, girdiği çıkmaz sokakta yakalandı. E.B.'nin üzerinde yapılan aramada 1 ruhsatsız tabanca, 24,6 gram metamfetamin, 1 hassas terazi ve 100 bin Türk lirası ele geçirildi. Yapılan sorgulamada E.B.'nin, 'uyuşturucu madde ticareti' ve 'hırsızlık' suçlarından toplam 6 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu ve cezaevi firarisi olduğu belirlendi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.B., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İZMİR


Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
