İzmir'de Uyuşturucu Operasyonu: Bir Tacir Tutuklandı

İzmir'in Konak ilçesinde NARKOALAN ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar kapsamında çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilirken, olayla ilgili 1 zehir taciri tutuklandı.

Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinden oluşan NARKOALAN timleri, uyuşturucu madde ticareti yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Yapılan çalışmalar kapsamında belirlenen adrese gerçekleştirilen operasyonda, bin 300 adet sentetik ecza, 32 adet ecstasy hap, 64,72 gram toz ecstasy, 4,13 gram kokain, 15,69 gram esrar, bir adet hassas terazi ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 226 bin 650 TL nakit para ele geçirildi. Operasyon sonucunda H.G. (36), N.Y. (17), S.A.K. (35) ve Ş.Ö. (54) isimli şüpheli şahıslar gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden ikisi serbest bırakılırken, H.G. ve N.Y. adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan N.Y., adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken H.G. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İZMİR