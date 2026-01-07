Haberler

İzmir'de uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı

Bayraklı'da yapılan polis denetiminde, şüpheli bir şahsın poşetlerinde 639 gram kokain ve uyuşturucu yapımında kullanılan sıvı amonyak bulundu. Şahıs gözaltına alındı.

İzmir'in Bayraklı ilçesinde polis ekiplerinin şüphe üzerine durdurduğu şahsın poşetlerinde yapılan aramada, yüklü miktarda kokain ve uyuşturucu yapımında kullanılan sıvı amonyak ele geçirilirken, şahıs polis ekiplerince gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre olay, dün Bayraklı ilçesinde meydana geldi. Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri, şüpheli şahıslara yönelik yürüttükleri denetim ve çalışmalarını sürdürüyor. Bölgedeki çevre sakinlerinin ihbarı ve ekiplerin dikkati neticesinde, durumundan şüphelenilen S.Y. (32) isimli şahıs durduruldu. Ekipler tarafından şahsın yanında bulunan poşetlerde yapılan aramalarda; 639,30 gram kokain, satışa hazır halde 22 adet küçük şeffaf poşet içerisinde toplam 11,64 gram kokain ile uyuşturucu madde yapımında kullanıldığı değerlendirilen 547,34 gram sıvı amonyak ele geçirildi. Aramalarda ayrıca uyuşturucu madde ticaretinde paketleme malzemesi olarak kullanılan 1 adet zımba, 1 kutu zımba teli ve çok sayıda küçük naylon poşet bulundu. Gözaltına alınan şüpheli S.Y. hakkında yasal işlem başlatıldı. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
