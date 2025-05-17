İzmir'de Uyuşturucu Operasyonu: 46 Bin Sentetik Ecza Ele Ge geçirildi

İzmir'de Uyuşturucu Operasyonu: 46 Bin Sentetik Ecza Ele Ge geçirildi
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Karabağlar'da yapılan operasyonda, bir kadının evinde çöp kovası içerisinde gizlenmiş 46 bin 260 adet sentetik ecza maddesi ele geçirildi. Operasyon sonrasında B.B. gözaltına alındı.

Bir zehir tacirini takibe alan polis, kadının evine baskın gerçekleştirdi ve bu aramalarda çöp kovası içerisine gizlenmiş 46 bin 260 adet sentetik ecza maddesine el konuldu.

Karabağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliğinin, ilçede zehir tacirlerinin faaliyetlerini önlemek amacıyla çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor. Bu kapsamda yapılan operasyonda Z.B.(34) isimli şüphelinin uyuşturucu madde ticareti yaptığı bilgi alındı. Bu durum üzerine polis ekipleri, Z.B.'yi sıkı bir takibe aldı. Ekiplerinden yaptığı çalışmalar sonucunda Z.B.'nin, B.B.(40) isimli bir kadının evini kullandığı belirlendi. Daha sonra Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan alınan talimatla, B.B.'nin adresine operasyon gerçekleştirildi. Yapılan aramada, çöp kovasına içerisine gizlenmiş 46 bin 260 adet sentetik ecza maddesinin ele geçirildiği belirtildi. Operasyonda B.B. gözaltına alınırken, firari şüpheli Z.B.'nin ise yakalanması için çalışmaların sürdüğü kaydedildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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