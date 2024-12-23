İzmir'de Uyuşturucu Operasyonu: 3 Gözaltı ve Silah Ele Geçirildi

İzmir'in Torbalı ilçesinde çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ile av tüfeği ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri savcılık koordinesinde dün, uyuşturucu madde ticareti yapan şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramalarda, 1 kilo 430 gram metamfetamin, 2 gram kubar esrar, 11 uyuşturucu kullanma ve öğütme aparatı ile 2 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. - İZMİR