İzmir'de 3 bin 685 adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi

İzmir'de 3 bin 685 adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi
Karabağlar'da şüpheli bir şahsın kovalamaca sonucu yakalanmasının ardından, üzerinden 3 bin 685 adet sentetik hap çıktığı açıklandı. Olay, devriye ekipleri tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu maddeyle mücadele çalışmaları sırasında meydana geldi.

İzmir'in Karabağlar ilçesinde polisin şüphe üzerine durdurmak istediği ve yaşanan kovalamaca sonucu yakalanan şahsın üzerinden, 3 bin 685 adet sentetik hap ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre olay, gece saat 01.05 sıralarında Karabağlar ilçesi Eskiizmir Caddesi'nde meydana geldi. Karabağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Büro Amirliği ekipleri, bölgede uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretini önlemeye yönelik yürüttükleri çalışmalar sırasında şüpheli bir şahsı durdurmak istedi. Polisi fark edince kaçmaya başlayan şüpheli O.Z.O. (29), ekipler tarafından yaklaşık 400 metrelik kovalamaca sonucu kıskıvrak yakalandı. Şüphelinin kaçarken yere attığı poşette yapılan incelemede, 67 kutu içerisinde toplam 3 bin 685 adet sentetik hap ele geçirildi. Gözaltına alınan O.Z.O., emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
