Çiğli'de uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

İzmir'in Çiğli ilçesinde düzenlenen iki ayrı operasyonda toplam 3 bin 280 adet sentetik hap ele geçirildi. 4 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir'in Çiğli ilçesinde polis ekiplerince uyuşturucu madde ticareti ve imalatına yönelik düzenlenen iki ayrı operasyonda toplam 3 bin 280 adet sentetik hap ele geçirildi. Olayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Çiğli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede uyuşturucu madde kullanımı ve satışının önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Ekiplerin Ataşehir Mahallesi'nde gerçekleştirdiği operasyon kapsamında E.Ü. isimli şüpheli yakalandı. Şüphelinin üzerinde ve ikametinde yapılan aramalarda 864 adet sentetik hap ele geçirildi. Ayrıca ekiplerin yürüttüğü çalışmalar kapsamında Sasalı, Balatçık ve Küçükçiğli mahallelerinde belirlenen adreslere de operasyon düzenlendi. Operasyonda B.İ., M.O. ve O.B. isimli 3 şüpheli gözaltına alındı. Şahısların üzerlerinde ve ikametlerinde yapılan aramalarda 2 bin 416 adet sentetik hap, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 31 adet fişek ele geçirildi. Her iki operasyonda gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

