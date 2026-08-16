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İzmir'de 25 Milyon TL'lik Uyuşturucu Hap Operasyonu

İzmir'de 25 Milyon TL'lik Uyuşturucu Hap Operasyonu
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İzmir’de polis ekipleri tarafından metruk bir adrese düzenlenen operasyonda, piyasa değeri yaklaşık 25 milyon TL olan 310 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

İzmir'de polis ekipleri tarafından metruk bir adrese düzenlenen operasyonda, piyasa değeri yaklaşık 25 milyon TL olan 310 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Olayla ilgili 4 şüpheli yakalandı.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Karabağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü Araştırma Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında operasyon gerçekleştirildi. Uyuşturucu madde satışı yaptığı değerlendirilen hedef şahısları takibe alan ekipler, şüphelilerin maddeleri metruk bir binada gizlediğini tespit etti. Adrese düzenlenen operasyonda, 5 bin 974 kutu içerisinde piyasa değeri yaklaşık 25 milyon TL olan toplam 310 bin 648 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Operasyon kapsamında E.T. (32), A.B. (33), N.T. (41) ve E.B. (24) isimli 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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