İzmir'de Uyuşturucu Operasyonu: 22 Kilo Esrar ve Kenevir Ele Geçirildi

İzmir'in Konak ilçesinde bir adrese düzenlenen operasyonda, yüklü miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan bir kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında Konak ilçesinde belirlenen bir adrese operasyon düzenlendi. Adreste yapılan aramalarda, 22 kilo 547 gram esrar-skunk ile 8 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Operasyon çerçevesinde gözaltına alınan M.A. isimli şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı. - İZMİR