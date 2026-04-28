İzmir'de uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama

İzmir'in Menemen ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yapan şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda çok miktarda uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan iki şüpheli şahıs çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Menemen Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Aliağa Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan zehir tacirlerine yönelik çalışma başlatıldı. Yürütülen çalışmalar kapsamında Menemen ilçesinde belirlenen adrese polis ekiplerince operasyon düzenlendi. Adreste yapılan aramalarda 279 kök kenevir bitkisi, 4 kilo 50 gram esrar ve skank maddesi, kenevir yetiştirilmesinde kullanılan çeşitli malzemeler, 2 tüfek ve bir hassas terazi ele geçirildi. Operasyon sırasında suçüstü yakalanan A.B. ve T.F. isimli şüpheli şahıslar, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
