Bekçilerin dikkatinden kaçmadı: 2 bin 710 uyuşturucu hap ele geçirildi

Karabağlar'da çarşı ve mahalle bekçileri tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda, durumundan şüphelenilen iki şahısın üzerinde toplam 2 bin 710 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

İzmir'in Karabağlar ilçesinde çarşı ve mahalle bekçilerince gerçekleştirilen saha çalışmaları neticesinde, şüphe üzerine durdurulan 2 şahsın üzerinden binlerce uyuşturucu hap ele geçirildi.

Karabağlar Çarşı ve mahalle bekçileri ilçe genelinde yürüttükleri devriye ve saha çalışmaları sırasında durumundan şüphelendikleri F.K. (25) ve S.Ç. (26) isimli şahısları durdurdu. Şahısların üzerinde ve beraberindeki eşyalarda yapılan aramalarda, 49 kutu içerisinde gizlenmiş toplam 2 bin 710 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan F.K. ve S.Ç., gerekli adli işlemlerin tesisi için emniyet birimlerine götürüldü.

Yakalanan uyuşturucu maddelere el konulurken, şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edildi. - İZMİR

