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İzmir'de Uyuşturucu Operasyonu: 11 Bin Hap Ele Geçirildi

İzmir'de Uyuşturucu Operasyonu: 11 Bin Hap Ele Geçirildi
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Bornova ilçesinde düzenlenen iki ayrı operasyonda 11 bin uyuşturucu hap ele geçirilmiş, 2 şüpheli tutuklanmıştır. Olayla ilgili 5 şüpheliden 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır.

İzmir'in Bornova ilçesinde yapılan 2 ayrı operasyonda 11 bin adet uyuşturucu nitelikli hap ele geçirilirken, olayla ilgili 2 şüpheli tutuklandı.

Bornova İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu imalatı ve ticaretinin önlenmesine yönelik ilçede 2 ayrı operasyon gerçekleştirdi. Operasyon kapsamında yapılan aramalarda 11 bin adet uyuşturucu nitelikli hap ele geçirilirken olayla ilgili 5 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden T.A. ve U.K. tutuklanırken M.A.E., A.Y. ve U.D., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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