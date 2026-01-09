Haberler

İzmir'de uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

İzmir'de uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı
Güncelleme:
Konak ilçesinde düzenlenen operasyonda 108 bin 472 adet uyuşturucu hap, silahlar ve 75 bin TL nakit para ele geçirildi. Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir'in Konak ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda 108 bin 472 adet uyuşturucu hap, çok sayıda silah ve suçtan elde edildiği değerlendirilen yüklü miktarda para ele geçirildi. Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Konak İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele (NARKO ALAN) ekipleri, uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, 6 Ocak günü Hilal Mahallesi'nde uyuşturucu madde depolandığı ve ticaretinin yapıldığı belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Adreslerde yapılan aramalarda 108 bin 472 adet sentetik ecza, 1 adet pompalı tüfek ve tüfeğe ait 9 adet dolu kartuş, 2 adet ruhsatsız tabanca, şarjörler ve çok sayıda fişek ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 75 bin 100 TL nakit para ele geçirildi. Operasyonda N.P. (28), F.B. (29) ve N.K. (41) isimli 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan sorgulamada şüphelilerden birinin kesinleşmiş hapis cezası ile arandığı tespit edildi. Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
