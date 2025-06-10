İzmir'de Uyuşturucu Baskını: 11 Kilo Skunk Esrar Ele Geçirildi

İzmir'de Uyuşturucu Baskını: 11 Kilo Skunk Esrar Ele Geçirildi
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Karşıyaka ilçesinde yapılan polis baskınında 11 kilo 11 gram skunk esrar maddesi ele geçirildi, 4 şüpheli tutuklandı.

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde uyuşturucu madde taşındığı belirlenen bir araca yapılan polis baskınında 11 kilo 11 gram skunk esrar maddesi ele geçirildi, olayla ilgili yakalanan 4 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İzmir Narkotik Şube müdürlüğü ekipleri, yürütülen teknik ve fiziki takip sonucu bir araç içerisinde uyuşturucu madde sevkiyatı yapıldı ve yüklü miktarda uyuşturucu madde bulunduğu bilgisi üzerine harekete geçti. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde araca yönelik gerçekleştirilen operasyonda 11 kg 11 gram skunk esrar maddesi el ele geçirildi. Olayla ilgili M.Ş.E., M.Y., P.Y. ve Y.A. adlı 4 şüpheli gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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