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İzmir Otoyolunda Yol Tartışması Taşlı Saldırıya Dönüştü

İzmir Otoyolunda Yol Tartışması Taşlı Saldırıya Dönüştü
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İzmir’de otoyolda seyir halindeki iki aracın sürücüleri arasında çıkan tartışma taşlı saldırıya dönüştü.

İzmir'de otoyolda seyir halindeki iki aracın sürücüleri arasında çıkan tartışma taşlı saldırıya dönüştü. Önünü kestikleri araca taş fırlatarak küfür ve tehditler savuran şüphelilerin o anları cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay, İzmir otoyolunda meydana geldi. İddiaya göre, seyir halindeki iki otomobilin sürücüleri arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Araçlardan birinde bulunan vatandaş, diğer otomobilin önlerine geçerek yavaşladığını ve trafiği tehlikeye düşürdüğünü öne sürerek yaşananları cep telefonu kamerasıyla kayda aldı. Tartışmanın büyümesi üzerine diğer araçta bulunan kadın, erkek ve genç yaştaki şüphelilerin karşı araçtaki vatandaşlara küfür ve tehditler savurduğu görüntülere yansıdı. Şüpheliler, önünü kestikleri otomobile ellerindeki taşları fırlatarak saldırırken, otoyolda tehlikeli anlar yaşandı.

Görüntülerde şüphelilerin taş atarak saldırdığı ve hakaretlerde bulunduğu anlar yer alırken, kayıt alan mağdur sürücünün şüphelilere, "Mahkemede hesaplaşacağız" dediği duyuldu.

Öte yandan, araçtan inmenin cezasının ağır olduğunu bilen araç sürücülerinin otomobillerinden inmeden yol tartışmasını sürdürmesi dikkat çekti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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