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İzmir'de Trafik Kazasında 28 Yaşındaki Genç Hayatını Kaybetti

İzmir'de Trafik Kazasında 28 Yaşındaki Genç Hayatını Kaybetti
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İzmir'in Konak ilçesinde yolun karşısına geçmek isteyen 28 yaşındaki Ahmet Sarıkaya, bir aracın çarpması sonucu olay yerinde yaşamını yitirdi. Kazaya karışan sürücü gözaltına alındı.

İzmir'in Konak ilçesinde, otomobilin çarptığı 28 yaşındaki genç olay yerinde yaşamını yitirdi.

Kaza, saat 00.30 sıralarında Konak ilçesinde meydana geldi. Mustafa Kemal Sahil Bulvarı'ndan Alsancak istikametine ilerlemekte olan Mercan C.(23), idaresindeki Opel marka 35 CFD 789 plakalı araç, yolun karşısına geçmek isteyen Ahmet Sarıkaya'ya (28) çarptı. Çarpmanın etkisiyle Sarıkaya yola savrulurken, kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Sarıkaya'nın olay yerinde yaşamanı yitirdiği belirlendi. Sarıkaya'nın cansız bedeni savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, sürücü Mercan C., polis ekiplerince gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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