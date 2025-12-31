İzmir'de orta refüjü kullanan sürücüye ceza yağdı

İzmir'de Ankara Caddesi'nde orta refüjü kullanarak trafiği tehlikeye düşürdüğü tespit edilen sürücüye 10 bin 473 TL para cezası uygulanırken, sürücü belgesine 2 ay süreyle el konuldu.

Edinilen bilgiye göre, 06 ZUB 62 plakalı araç sürücüsü D.K. (49)'nin Ankara Caddesi üzerinde orta refüjü kullanarak trafiği tehlikeye düşürdüğünü belirledi. Yapılan incelemede sürücü D.K. ihlali kabul etti. Sürücüye, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu kapsamında 7 ayrı maddeden toplam 10 bin 473 TL idari para cezası uygulandı ve sürücü belgesi 2 ay süreyle geri alındı. - İZMİR