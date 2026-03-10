Haberler

İzmir'de trafikte makas atan sürücüye 90 bin lira ceza

Güncelleme:
İzmir'de ardı ardına şerit değiştirerek trafik güvenliğini tehlikeye atan sürücü M.K. yakalandı ve 90 bin lira idari para cezası uygulandı.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, bir aracın tehlikeli seyrettiği görüntüler üzerine çalışma başlattı. Altınyol üzerinden Bornova istikametine doğru ilerleyen sürücünün trafikte sürekli makas attığı tespit edildi. Yapılan incelemeler sonucunda aracı kullanan kişinin M.K. (27) olduğu belirlendi. Yakalanan sürücü M.K.'ye Karayolları Trafik Kanunu kapsamında 90 bin lira idari para cezası uygulandı. Ayrıca şahsın sürücü belgesi 60 gün süreyle geri alındı. Olayda kullanılan araç ise 60 gün boyunca trafikten men edilerek otoparka çekildi. - İZMİR

