Haberler

İzmir'de otobüsün önünü kesen sürücüye 182 bin lira ceza

İzmir'de otobüsün önünü kesen sürücüye 182 bin lira ceza
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İzmir'de, bir otobüsün önünü kesip durduran sürücü R.Y., trafik ekipleri tarafından yakalandı. Sürücüye toplam 182 bin 719 TL idari para cezası kesilirken, aracı 60 gün boyunca trafikten men edildi.

İzmir'de trafik ekipleri, bir otobüsün önünü keserek durduran sürücüyü yakaladı. Sürücüye toplam 182 bin 719 TL idari para cezası kesilirken, araç da 60 gün süreyle trafikten men edildi.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Kemalpaşa Caddesi Otogar Kavşağı'nda 35 T 7149 plakalı aracın seyir halindeki bir otobüsün önüne geçerek durduğu ve sürücüsünün araçtan indiği görüntüler üzerine harekete geçti. Yapılan çalışmalar sonucunda kimliği tespit edilen sürücü R.Y. (28) polis ekiplerince yakalandı. Sürücü R.Y. hakkında Karayolları Trafik Kanunu'nun trafikte saldırı amacıyla başka bir aracı ısrarla takip etmek, bu amaçla araçtan inmek ve sürücü belgesini yanında bulundurmamak maddeleri uyarınca toplam 182 bin 719 TL idari para cezası uygulandı. Ayrıca şahsın sürücü belgesi 60 gün süreyle geri alınırken, araç da 60 gün süreyle trafikten men edildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
ABD'nin Katar'daki üssü vuruldu, çok sayıda ABD askeri hayatını kaybetti

Trump'ı çıldırtacak saldırı! Çok sayıda ABD askeri hayatını kaybetti
Bakan Fidan'a açıkça soruldu: İran, Türkiye'ye saldırır mı?

Bakan Fidan'a açıkça soruldu: İran, Türkiye'ye saldırır mı?
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Japonya'da Hürmüz alarmı: 254 günlük petrol rezervimiz kaldı

İran'dan Japonya'yı alarma geçiren adım! Başbakan resmen isyan etti
Sadettin Saran'dan bomba Tedesco hamlesi! Duruma el koydu

Bekleneni yaptı!
Ünlü şarkıcı cam sildi, onu görenlerin yüreği ağzına geldi

Ünlü şarkıcıyı görenlerin yüreği ağzına geldi
İsrail, iki Türk gazeteciyi gözaltına aldı

İki Türk gazeteci canlı yayında gözaltına alındı
Japonya'da Hürmüz alarmı: 254 günlük petrol rezervimiz kaldı

İran'dan Japonya'yı alarma geçiren adım! Başbakan resmen isyan etti
Kübalı voleybolcu hıçkıra hıçkıra ağlayıp ülkemize sığındı

Hıçkıra hıçkıra ağlayıp ülkemize sığındı
Meksikalı kartel lideri El Mencho'nun cenazesi altın bir tabutta taşındı

Yok böyle tören! Cenazesi altın tabutta taşındı, silahlar dikkat çekti