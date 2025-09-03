Haberler

İzmir'de Torununu Darbettiren Babaannenin Görüntüleri Sosyal Medyayı Salladı

İzmir'de Torununu Darbettiren Babaannenin Görüntüleri Sosyal Medyayı Salladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'in Konak ilçesinde, torununu darbeden babaanne F. Ş. gözaltına alındı. 7 yaşındaki M.E.Ş. ise devlet korumasına alındı. Çocuğun darbedildiği anların görüntüleri sosyal medyada yayıldı.

İzmir'in Konak ilçesinde torununu darbeden bir babaannenin görüntüleri, sosyal medyaya düşünce yetkililer harekete geçti. Babaanne gözaltına alınırken, 7 yaşındaki çocuk devlet koruması altına alındı.

Konak ilçesinde annesi ile babası ayrıldıktan sonra velayeti babasına verilen 7 yaşındaki M.E.Ş., babası, babaannesi ve dedesiyle birlikte aynı evde yaşamaya başladı. Babanın işte olduğu bir gün minik M.E.Ş. babaanne F. Ş. tarafından darbedildi. İddiaya göre sürekli şiddete uğrayan çocuğun değişik zamanlarda darbedilme görüntüleri cep telefonu kamerası tarafından gizlice kaydedildi. Görüntüler sosyal medyada yayılınca büyük tepki çekti. Babaanne polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, çocuk ise pedagog eşliğinde devlet korumasına alındı. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Hande Erçel ve Hakan Sabancı ayrılığına ihanet gölgesi düştü, Jocelyn Chew sessizliğini bozdu

Hande Erçel aldatıldı mı? Çinli güzel sessizliğini bozdu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
En mutlu gününde bile yanındaydı! Yunus'tan Kerem'e olay hareket

En mutlu gününde bile yanındaydı! Yunus'tan Kerem'e olay hareket
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.