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İzmir'de Terör Örgütü Propagandası Yapan 7 Kişi Yakalandı

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İzmir'de sosyal medya üzerinden terör propagandası yaptığı belirlenen 10 şüpheliden 7'si gözaltına alındı. Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

İzmir'de terör örgütü propagandası yapan 7 kişi yakalandı

İZMİR - İzmir'de düzenlenen operasyonlarda, sosyal medya üzerinden terör propagandası yaptığı belirlenen 10 şüpheliden 7'si gözaltına alınırken diğer kişileri yakalama çalışmaları devam ediyor.

Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, sosyal medya üzerinden PKK/KCK, PYD/YPG, THKP/C, DHKP/C, ve MLKP silahlı terör örgütlerinin propagandası yaptıkları belirlenen 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Savcılık talimatıyla harekete geçen Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü propagandası yapan kişilerin yakalanması için 11 Nisan günü operasyon düzenledi. Belirlenen adreslere yapılan eş zamanlı baskınlardan aranan 10 şüpheliden 7'si yakalandı. Gözaltına alına şüpheliler işlemeleri için emniyete sevk edilirken firar olanların yakalama çalışmalarının ise devam ettiği öğrenildi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ABDURRAHMAN DERİCİ - 3.Sayfa
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