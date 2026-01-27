Haberler

Emniyet birimi yakınındaki şüpheli valiz patlatıldı

Emniyet birimi yakınındaki şüpheli valiz patlatıldı
Güncelleme:
İzmir'in Buca ilçesinde eczane önünde bırakılan şüpheli valiz, bomba imha ekipleri tarafından patlatıldı. Valizin içi boş çıktığı belirlenirken, polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemleri aldı.

İzmir'de eczane önüne bırakılıp kısa süreli paniğe neden olan ve bomba imha uzmanlarınca fünye ile patlatılan şüpheli valizin içi boş çıktı.

Olay, sabah saatlerinde Buca ilçesi Ufuk Mahallesi 860 Sokak ile Fevzi Çakmak Caddesi kesişiminde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir eczanenin önünde sahipsiz bir valiz olduğunu gören vatandaşlar durumu polise bildirdi. Olay yerinin Buca İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi Suçlarla Mücadele Büro Amirliği'ne yakın bir noktada olması sebebiyle bölgede geniş güvenlik önlemleri alındı.

Güvenlik çemberine alındı

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve bomba imha ekibi sevk edildi. Polis ekipleri, caddenin belirli bir bölümünü araç ve yaya trafiğine kapatarak çevrede güvenlik koridoru oluşturdu. Vatandaşlar bölgeden uzaklaştırılarak güvenli alanlara yönlendirildi. Kısa sürede olay yerine gelen bomba imha uzmanı, özel kıyafetini giyerek şüpheli valize müdahale etti. Gerekli hazırlıkların ardından valiz, kontrollü bir şekilde fünye ile patlatıldı. Büyük bir gürültüyle patlatılan valizin içi boş çıktı.

Valizin kim tarafından ve hangi amaçla oraya bırakıldığını belirlemek için emniyet güçleri çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Olayın ardından trafik ve yaya akışı normale döndü. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

