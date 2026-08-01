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İzmir’de suç örgütü propagandası operasyonunda 3 tutuklama

İzmir’de suç örgütü propagandası operasyonunda 3 tutuklama
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İzmir’de, sosyal medya üzerinden suç örgütlerinin cebir, şiddet ve tehdit içeren yöntemlerini meşru göstererek öven ve bu yöntemlere başvurmayı teşvik eden paylaşımlar yaptığı tespit edilen 9 şüpheliden 3’ü tutuklandı.

İzmir'de, sosyal medya üzerinden suç örgütlerinin cebir, şiddet ve tehdit içeren yöntemlerini meşru göstererek öven ve bu yöntemlere başvurmayı teşvik eden paylaşımlar yaptığı tespit edilen 9 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca sosyal medya üzerinden suç örgütlerinin cebir, şiddet ve tehdit içeren yöntemlerini meşru gösteren, öven veya bu yöntemlere başvurmayı teşvik eden paylaşımlara ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında, "suç örgütünün propagandasını yapmak" suçunu işledikleri değerlendirilen şüpheliler hakkında gözaltı kararı verildi. İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince belirlenen adreslere 30 Temmuz günü düzenlenen eş zamanlı operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.

Ekiplerce yapılan incelemelerde, şüphelilerin sosyal medya paylaşımlarıyla suç örgütlerine sempati kazandırmayı, örgütlerin korkutucu gücünü artırmayı, suç ve suçluyu özendirmeyi amaçladıkları değerlendirildi.

3 şüpheli tutuklandı

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü tutuklanırken, diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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