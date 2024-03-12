Üye Girişi
Haberler

Maraz Hasan Çetesi operasyonda kapıyı açmayınca Özel Harekat devreye girdi

Geniş Video İzle
Güncelleme:

Türkiye genelinde gerçekleşen Mahzen Operasyonu'nun İzmir ayağında, Torbalı'da 'Maraz' lakaplı Hasan Keser'in liderliğini yürüttüğü suç örgütü çökertildi. Örgütün lideri de dahil 5 şüpheli gözaltına alınırken operasyon sırasında baskın düzenlenen evin kapısının açılmadığı ve direnme sonrasında Özel Harekat'ın müdahalesiyle kapının açıldığı ortaya çıktı

Türkiye genelinde gerçekleşen Mahzen Operasyonu'nun İzmir ayağında, Torbalı ilçesinde 'Maraz' lakaplı Hasan Keser'in liderliğini yürüttüğü suç örgütü çökertildi. Gerçekleşen operasyonda, örgütün lideri de dahil olmak üzere 5 şüpheli gözaltına alındı.

İçişleri Bakanlığı tarafından ülke genelinde gerçekleştirilen Mahzen Operasyonu'nun İzmir ayağında, İzmir Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Torbalı İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, Torbalı ilçesinde faaliyet yürüten 'Keser' suç örgütüne yönelik çalışma gerçekleştirdi. Liderliğini, 'Maraz' lakaplı Hasan Keser'in yaptığı suç örgütü ve mensuplarına yönelik 12 Mart günü operasyon gerçekleştirildi.

KAPIYI AÇMADILAR

Özel Harekat Polisi'nin de destek verdiği operasyonda, çete üyelerinden birinin kapıyı açmamaya direndiği anlar da yer aldı. Polis ekiplerince gerçekleştirilen operasyon sonucu gözaltına alınan Hasan Keser ve örgüt mensubu olduğu değerlendirilen diğer 4 şüpheli, gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Adreslerde yapılan aramalarda 4 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Soruşturma kapsamında, şüphelilerin ateşli silah kullanmak suretiyle kasten yaralama, mala zarar verme, tehdit, hakaret, genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması ve ruhsatsız silah kullanma olaylarına da karıştıkları tespit edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Operasyon Türkiye Torbalı İzmir Güvenlik İzmir Suç Operasyon 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

13 Mart sahur saatleri! Sabah ezanı kaçta okunuyor, imsak vakti ne zaman? İl il sahur vakitleri! İstanbul, Ankara İzmir… Kate Middleton photoshop'lu fotoğrafı hangisi? GELİNİM MUTFAKTA CANLI İZLE 12 MART! Gelinim Mutfakta hangi kanalda, ne zaman? Trabzonspor- Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Trigliserid yüksekliği neden olur? Trigliserid belirtileri neler? 12 Mart İftar Vakitleri! Akşam ezanı kaçta okunuyor, iftar saati kaçta? İstanbul, Ankara, İzmir il il iftar saatleri! Kusturmayan mide bulantısı neden olur? Mide bulantısı neden olur, nasıl geçer? Ali Kurt kimdir? NOW Çalar Saat konuğu Ali Kurt kaç yaşında, nereli? Ali Kurt biyografisi! Sandık Kokusu 14. Bölüm fragmanı izle! Son bölümde ne oldu? Sandık kokusu hangi kanalda, saat kaçta? 8. Yargı Paketi Resmi Gazete'de yayımlandı! Resmi Gazete bugün (12 Mart) kararları neler? Survivor Poyraz ne çaldı? Survivor All Star 2024 Poyraz ne cezası aldı? Üçüncü eleme adayı kim oldu? Yusuf Şimşek kimdir? Yeniden Refah Partisi İzmir- Kiraz Belediye Başkan adayı Yusuf Şimşek kaç yaşında, nereli? Hasan Hüseyin Levent kimdir? Yeniden Refah Partisi İzmir Kınık Belediye Başkan Adayı Hasan Hüseyin Levent kaç yaşında, nereli? Alaettin Yılmaz kimdir? Yeniden Refah Partisi İzmir Kemalpaşa Belediye Başkan Adayı Alaettin Yılmaz kaç yaşında, nereli? Evren Şahin kimdir? Yeniden Refah Partisi İzmir Karabağlar Belediye Başkan Adayı Evren Şahin kaç yaşında, nereli?
500

Yorumlar (1)

YILDIRAY YILDIRIM:

halen kel escobar dan kalan artıklar tüketiliyor.

1
0
yanıtYanıtla
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title